Nachruf zum Tod von Peter Lindbergh

In drei Worten sollte ich ihn beschreiben. "Talentiert, humorvoll und bodenständig" war meine Wahl. "Boah, das ist aber schön!", seine Antwort. Dass die Frau, die das sagt, kein Make-up trägt, befand er, mache das Ganze noch wertvoller. Sein Frauenbild, es war so besonders, so echt. Er hatte die hübschesten Frauen der Welt vor der Linse, aber was Menschen wirklich schön macht, befand er, sei das: "Das Schönste, was es gibt, ist, man selber zu sein. Wenn die Augen glänzen und man hat was zu sagen, und sagt auch was, dann ist man immer schön." Er war auf jeden Fall immer er selbst. Und auch gerade deshalb so besonders.

Zum Abschied gab es drei Küsschen und ein väterliches Kneifen in beide Wangen: "Melanie, das war wundervoll mit Ihnen! Hoffentlich auf bald."