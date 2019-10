Nachhaltige Hotels: Die 5 weltweit umweltfreundlichsten und schönsten Unterkünfte

Vorbeispringende Kängurus, Frühstück mit Blick auf die Greater Blue Mountains, ein Pool mit bodentiefen Fenstern, Lagerfeuer unterm Sternenhimmel ... die Liste der Highlights in diesem Öko-Hotel, das etwa 2,5 Stunden Autostunden von Sydney entfernt liegt, ist lang. Das Co2-neutrale Eco-Hideaway im australischen Busch (von der Fluggesellschaft Emirates) ist zwischen den Stone- und Wollemi-Nationalparks in New South Wales eingebettet - der tolle Ausblick ist inklusive! Und: Saisonale, regionale und – wann immer möglich – ökologisch erzeugte Produkte von ortsansässigen Kleinproduzenten und privaten Anbaubetrieben werden in dem nachhaltigen Hotel genutzt. Neben den 40 freistehenden Eco-Suiten des One&Only Wolgan Valley gibt es ein Spa mit sechs Behandlungsräumen, einem Beauty Salon, Fitnesscenter und XL-Pool.

Kosten: Heritage-Villa für zwei Personen, ab ca. 1800 Euro/Nacht

Das i-Tüpfelchen: Villa mit eigener Terrasse, Pool und Garten