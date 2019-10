Nachhaltig einkaufen: Wie sinnvoll ist das wirklich?

Ein Viertel aller Emissionen klimaschädlicher Gase geht in Europa auf das Konto der Lebensmittelindustrie. Sie entstehen bei der Erzeugung, Verarbeitung und Verpackung der Produkte, durch den Transport und die Lagerung, so das Bundeszentrum für Ernährung. Wer die Umwelt nicht noch mehr belasten will, trifft schon bei der Wahl der Lebensmittel Entscheidungen, die sich auf den ökologischen Fußabdruck auswirken. Tanja Dräger de Teran, Expertin für Lebensmittelverschwendung und nachhaltige Ernährung vom World Wide Fund For Nature (WWF), kennt Antworten auf gängige Fragen:

Wie sinnvoll ist es, beim Frühstück auf Schinken zu verzichten, jedoch eine Avocado zu essen?

Tanja Dräger de Teran: In der Kritik steht, dass für die Bewässerung und Ernte von Avocados der Wasserverbrauch mit 1000 Liter pro Kilogramm enorm ist. Daher rate ich: in Maßen genießen und auf das Herkunftsland achten, denn in trockenen Regionen wie Israel wird mehr Wasser benötigt. Doch im Vergleich zu Fleisch, wo der Wasserverbrauch bei 14 000 Liter pro Kilogramm liegt, ist er bei Avocados immer noch gering. Der hohe Wert beim Fleisch setzt sich aus dem Futteranbau, dem Trinkwasser sowie dem Wasserverbrauch bei der Reinigung der Ställe und Fabriken zusammen.