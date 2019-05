Die Bedeutung der Muttermale im Gesicht

Muttermal an der Oberlippe

Wohl eines der prominentesten Muttermale überhaupt: der Leberfleck von Supermodel Cindy Crawford, der zu ihrem Markenzeichen wurde. Angeblich weißt ein Muttermal an der Oberlippe auf wahre Genießer hin. Gutes Essen, Entspannung, ein ausgeglichener Lifestyle ist genau das Ding all jener Menschen mit einem Muttermal an der linken oder rechten Oberlippe. Wäre der Leberfleck allerdings an der unteren Lippe, so sollen die Kinder des Trägers in ihrem späteren Leben mit jeder Menge Erfolg gesegnet sein.