Mustique: Geheimtipp unter den karibischen Inseln

Fängt es an zu tröpfeln, sammeln Jerry und Kenvil Handtücher und Kissen ein, um sie bei wieder blauem Himmel erneut aufzulegen. Lorna, die Köchin, backt Kuchen, bereitet Smoothies, Barbecues und Picknicks vor, öffnet Weinflaschen und versorgt den Kleinen mit hausgemachter Limonade. Bei einem Schwätzchen verrät sie, dass eine der drei Kaffeemaschinen in der Küche von Tom Ford persönlich in dieses Haus gebracht wurde, weil er eben genau diesen Espresso trinken wollte. Der in Stilfragen kompromisslose Modedesigner kommt regelmäßig ins „Obsidian“. Wir können das bestens verstehen. Eigentlich möchte man das Grundstück gar nicht verlassen, wären da nicht die überwältigend schönen Strände.

Selwyn bringt uns eines Vormittags mit dem Mule an den Lagoon Beach, einen puderweißen, lang gestreckten Strand, an dem in gutem Abstand zueinander Parkbuchten markiert sind. Ist ein Slot belegt, geht hier kein anderer mehr an den Strand. „Privacy is key, you know“, sagt Selwyn und klappt unsere Sonnenstühle aus. Während wir mit einem kalten Glas Rosé auf das glatte Meer schauen und die blassrosa Conch-Muscheln bewundern, richtet Selwyn das Picknick, packt die Salate, Brathühnchen und andere Köstlichkeiten aus Lornas Küche aus. Besser geht es nicht!