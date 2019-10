Mustermix: So stylen Sie den Trend im Herbst 2019

Für Profis

Sie sind ein geübter Stylingprofi und möchten den Herbsttrend gerne in Hülle und Fülle umsetzen? Wunderbar. Es gibt keine Muster-Grenze und wie viele Prints Sie in einem Outfit unterbringen, ist Ihnen überlassen. Beachten Sie jedoch die kombinierten Farben. Hier gilt: Würden Sie die Farben untereinander auch in einem Look ohne Muster kombinieren? Gilda Ambrosio macht den gekonnten Mustermix vor: Sie mischt Streifen zu zwei verschiedenen Schlangenmustern auf Hose und Handtasche. Die Dessins und Farben harmonieren trotz drei verschiedener Farben und Strukturen toll zueinander - und miteinander.