Mountain Lodge: Die schönsten Bergresorts der Welt

Alila Jabal Akhdar

Das Bergresort Alila Jabal Akhdar liegt im Hajjar Gebirge in Oman und bietet einen spektakulären Ausblick aufden zerklüfteten Canyon. Das Fünf-Sterne-Hotel (ab 290 Euro pro Nacht) gehört zu einer Hotel-Kette von Mark Edleson, der in den 80er-Jahren seinen Job als Vice-Präsident einer Bank an den Nagel hängte, um fortan in der Reise-Industrie zu arbeiten. Auch das Alila Jakarta gehört zu Edlesons Unterkünften - und ist einen Besuch wert!