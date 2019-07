Mondstein: Die Wirkung dahinter und die schönsten Schmuckstücke

Mondsteine sind als Schmuckstücke besonders beliebt. Kein Wunder! Sie sehen nicht nur wundervoll aus (sie scheinen wie das Mondlicht), sondern besitzen auch eine heilende Wirkung – so sagt man zumindest. Rein physisch betrachtet gehört der Mondstein zu den Edelsteinen und weist eine sogenannte Adulareszenz, einen bläulich-weißen Schimmer, auf. An Schmuckstücken sind Mondsteine überwiegend in den Farben weiß, blau, orange, braun oder in Regenbogenfarben vorzufinden. Er ist außerdem der Geburtsstein des Sternzeichens Waage und ist in Australien, Brasilien, Indien, Madagaskar, Schweiz, Sri Lanka und den USA zu Hause.