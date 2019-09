Monatshoroskop: September 2019

Löwe

Lust & Liebe

Venus bringt Harmonie in Partnerschaften. Sie spüren, dass Sie über alles reden und sich gegenseitig vertrauen können. Solo-Löwen strahlen Selbstsicherheit aus. Mehrere Verehrer wetteifern um Ihre Aufmerksamkeit und Sie genießen es, im Rampenlicht zu stehen.

Beruf & Finanzen

Sie verstehen sich prima mit den Kollegen und können leichter Absprachen treffen. Für sich allein können Sie schon viel erreichen, in Zusammenarbeit mit anderen sind Sie sogar noch produktiver. Nutzen Sie das vor allem bei kniffligen Projekten! Finanziell haben Sie dank Merkur den Durchblick. Sie erkennen Einsparpotenzial.

Gesundheit & Fitness

Die vorherrschenden Waage-Einflüsse bringen Sie in Topform. Sie achten auf einen gesunden Lebensstil, ernähren sich ausgewogen und nehmen sich viel Zeit für sich. Die schöne Folge: Sie ruhen in sich.

Jungfrau

Lust & Liebe

Sie fühlen sich in der Beziehung gut aufgehoben. Alles, was Sie zusammen machen, erfüllt Sie mit Freude und hat noch dazu die besten Aussichten auf Erfolg. Singles genießen es, umworben zu werden. Und nicht nur das! Bis 14.9. steht Venus in Ihrem Zeichen, was Ihre Wirkung auf das andere Geschlecht erhöht. Die Chancen auf eine besondere Begegnung sind hoch.

Beruf & Finanzen

Mit Mars treten Sie selbstbewusst auf. Sie wissen, was Sie wollen – und dafür tun Sie jetzt alles, was nötig ist. Sie fahren auch gern ein paar Extraschichten, wenn es sein muss. Zudem entwickeln Sie Führungsqualitäten. Sie leiten Ihre Kollegen an und bereichern das Team mit Ihrem fachlichen Können. Kreative Aufgaben gelingen bis 14.9. besser als sonst. Diese Phase ist auch gut für Finanzielles.

Gesundheit & Fitness

Wenn mit Sonne und Mars gleiche beide Kraftplaneten in Ihrem Zeichen stehen, werden Sie aktiv und möchten sich ausleben. Eins ist jetzt klar: Bewegung ist Ihr Schlüssel zum Wohlbefinden. Bei häuslichen Projekten toben Sie sich aus, auch beim Sport geben Sie alles. Dennoch finden Sie ein gesundes Maß und gehen nie über Ihre Grenzen hinaus.