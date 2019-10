Monatshoroskop: Oktober 2019

Skorpion

Lust & Liebe

Das kann für Liebende eine sehr glückliche Phase werden, denn ab 8.10. bietet Venus volle Unterstützung für alles rund um Herzensdinge. Singles könnten einen Seelenpartner treffen und sich verlieben. Paare investieren viel Gefühl in ihre Beziehung und sind gern füreinander da. Das Interesse an Lust und Erotik nimmt zu.

Beruf & Finanzen

Geschäftsplanet Merkur gibt ab 4.10. ein Gastspiel im Skorpion. Das bedeutet tolle Chancen, wichtige Kontakte und verbesserte Einnahmen. Zudem sind Sie enorm kreativ. Wer mit Mode, Kunst oder Lifestyle-Produkten arbeitet, profitiert besonders. Doch auch alle anderen können den Berufsalltag auffrischen und neu motiviert durchstarten.

Gesundheit & Fitness

Venus fördert ab dem 8.10. eine positive Einstellung. Sie wissen, dass es an Ihnen liegt, Ihre Fitness zu pushen und so für ein noch besseres Lebensgefühl zu sorgen. Neptun versorgt Sie zudem mit prima Ideen für die Freizeit und alles, was Spaß macht. Sie leben auf und haben viel Freude an Pflege und Wellness.