Die Liebesplaneten sorgen für schöne Tendenzen. Sie fühlen sich sehr zu Ihrem Schatz hingezogen, können sich nichts Schöneres vorstellen, als Zeit mit ihm zu verbringen. Ganz gleich, um was es geht: Im Alltag ziehen Sie an einem Strang, nichts kann Sie trennen. In sexueller Hinsicht gibt es nichts zu meckern. Im Gegenteil: Erfüllender als in diesen Wochen war Ihr Sexleben selten.