Bis 17. März funken Sie mit Ihrem Schatz auf einer Wellenlänge. Sie gehen sehr liebevoll miteinander um, respektieren sich und achten einander. Zum 18.3. steht Mars in Opposition. Das und die Eifersucht Ihres Partners sorgt für Meinungsverschiedenheiten in der Beziehung. Sie sollten Ihrem Schatz deutlich(er) zeigen, wie viel er Ihnen bedeutet. Das stärkt das Vertrauen - und seine Bedenken lösen sich ganz schnell wieder in Luft auf.