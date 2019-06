Monatshoroskop: Juni 2019

JUNGFRAU

Lust & Liebe

Sie starten perfekt in den Juni, denn Venus beschert Ihnen ein rauschendes Liebesfest. Sie funken mit Ihrem Partner auf einer Wellenlänge, ziehen im Alltag an einem Strang – und der Sex ist großartig. Wenn es doch immer so schön sein könnte! Ab 9. Juni wird die Harmonie immer mal wieder gestört. Das Gute ist: So schnell Streit entsteht, so schnell sind die Wogen geglättet.

Beruf & Finanzen

Merkur unterstützt Sie bei allen geschäftlichen Entscheidungen sowie finanziellen Belangen. In den sozialen Medien setzen Sie sich geschickt in Szene, machen Werbung in eigener Sache – und das richtig gut. Ihre Community wächst. Zudem sind Sie kreativ und haben tolle Ideen für neue Projekte.

Gesundheit & Fitness

Mars versorgt Sie den ganzen Monat über mit Kraft und Disziplin. Wenn Sie Muskeln aufbauen wollen, funktioniert das diesen Monat besonders gut. Außerdem fällt es leichter, gute Vorsätze anzupacken und durchzuhalten. Vor lauter Euphorie aber nicht die wertvollen Ruhepausen vergessen!