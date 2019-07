Monatshoroskop: Juli 2019

WIDDER

Lust & Liebe

Venus im gefühlvollen Krebs bringt eine eher unruhige Phase. Die Emotionen fallen intensiv aus, was sich schön anfühlen, aber auch anstrengend sein kann. Singles erleben ein Auf und Ab. Bei abwechslungsreichen Ausflügen lassen Paare ihre Beziehung aber wieder aufblühen. Vielleicht ist sogar ein Urlaub zu zweit drin?

Beruf & Finanzen

Bis 19. Juli gibt Ihnen Geschäftsplanet Merkur im befreundeten Löwen noch kräftigen Rückenwind bei Ihren Vorhaben. Auch finanziell geht es bergauf. Ab 20. Juli ist dann allerdings Vorsicht angebracht. Seien Sie jetzt sparsam und fällen Sie keine wichtigen Entscheidungen.

Gesundheit & Fitness

Kraftplanet Mars steht im Feuerzeichen Löwe – perfekte Bedingungen für Ihre Gesundheit. Beim Sport können Sie jetzt Gas geben. Die Sommerhitze scheint Ihnen nicht mal etwas auszumachen. Dennoch: Achten Sie auf Ihren Kreislauf.

STIER

Lust & Liebe

Venus sorgt für intensive Gefühle, allerdings positiver Natur. Bei Paaren können die Schmetterlinge zu neuem Leben erweckt werden, Singles können sich bis über beide Ohren verlieben. Im Schlafzimmer kann Sie Mars ganz schön stürmisch machen.

Beruf & Finanzen

Im Job kommt nun schnell mal Stress auf. Bitten Sie rechtzeitig um Hilfe, bevor Ihnen ein wichtiges Projekt über den Kopf wächst. Unter dem aktuellen Merkur lohnt es sich, sich klar auszudrücken.

Gesundheit & Fitness

Ihr sportlicher Ehrgeiz flacht etwas ab. Halb so wild, denn nun sind sanftere Sportarten ohnehin Trumpf. Setzen Sie auf Gelenke-schonenden und zugleich erfrischenden Wassersport!

ZWILLINGE

Lust & Liebe

Die Sexplaneten bringen Schwung in Ihr Schlafzimmer – und Wohnzimmer und Bad und Küche. Da ist es egal, wie lange Sie schon ein Paar sind, Ihr Schatz und Sie fallen jetzt wirklich überall übereinander her. Selbstverständlich gehen auch die Singles nicht leer aus: Ihr verführerischer Augenaufschlag verzaubert das andere Geschlecht am Badesee und bei Festivals gleichermaßen.

Beruf & Finanzen

Die sommerlichen Temperaturen können Ihrer Arbeitsmoral nichts anhaben: Sie treten so gewaltig aufs Gas, dass Sie Ihr Ziel schneller erreichen könnten als erwartet. Die Konkurrenz lassen Sie nur fassungslos zurück. Selbst schuld, wer sich mit Ihnen anlegt. Bald suchen Sie schon nach der nächsten Herausforderung.

Gesundheit & Fitness

Powerplanet Mars strahlt Sie aus dem feurigen Löwen heraus an und liefert Ihnen Kraft satt. Die Lust auf Sport wächst, am liebsten draußen an der frischen Luft oder im Sommerbad.

KREBS

Lust & Liebe

Venus höchstpersönlich steht in Ihrem Sternzeichen und liefert nahezu traumhafte Liebeseinflüsse. Für Singles, die schon lange auf Partnersuche sind, wird die große Liebe jetzt greifbar. Liierte Krebse erleben eine Phase der Erfüllung und fühlen sich ihrem Schatz näher. Sie bringen sich selbstbewusst in die Beziehung ein.

Beruf & Finanzen

Beruflich geht es nun etwas langsamer voran. Das kann am Sommerloch liegen, aber vor allem am rückläufigen Merkur. Am meiste können Sie im künstlerisch-kreativen Bereich erreichen. Auch da, wo Sie mit Charme überzeugen können, kommen Sie gut an.

Gesundheit & Fitness

Gesundheitlich ist bei Ihnen alles im grünen Bereich. Fördern können Sie Ihr Wohlbefinden übrigens durch Beautypflege und Wellness, wie Venus verrät. Schützen Sie sich aber gut vor der Sonne, wenn Sie baden gehen sollten. Sonst drohen nun schnell Hautschäden.

LÖWE

Lust & Liebe

Paare verbringen ihre Zeit nun gern auf Balkonien oder im schattigen Garten. Alles, was Sie brauchen, ist einander, und Sie sind happy. Gemeinsam verschönern Sie Ihr Nest. Die Gefühle füreinander wachsen und wachsen. Ab 23. Juli winkt ein großes Projekt, das Sie zusammen anpacken können.

Beruf & Finanzen

Wohin nur mit all dem Elan, mit der Sie der Kosmos in diesem Monat überhäuft? Ganz einfach: Investieren Sie ihn in den Job. Dort werden Sie nun ohnehin gebraucht. Bei einem wichtigen Vorhaben erhalten Sie die Chance, zu zeigen, was in Ihnen steckt. Sie erhalten Lob und Anerkennung und können sich auch finanziell verbessern.

Gesundheit & Fitness

Erwartungsgemäß geben Sie im sportlichen Bereich nun gern Vollgas. Der Kosmos gibt Ihnen auch dafür grünes Licht, allerdings unter einer Bedingung: Achten Sie auf Ihren Kreislauf.

JUNGFRAU

Lust & Liebe

Venus bringt das Unschuldslamm in Ihnen zutage. Wenn Sie süß mit den langen Wimpern klimpern, gibt es für das andere Geschlecht kein Halten mehr. Das Tolle ist: Jetzt sind Sie tatsächlich so zärtlich und liebevoll, wie Sie aussehen. Singles dürften sich vor Avancen kaum retten können. Und Paare? Fühlen sich verliebt wie am ersten Tag.

Beruf & Finanzen

Zunächst geht alles seinen gewohnten Gang. Erst ab 20. Juli könnte Merkur für Kommunikationsprobleme sorgen. Nun sollten Sie auch gut auf das Kleingedruckte achten. Sorgfalt ist jetzt Trumpf. Doch die liegt Ihnen als Jungfrau ja im Blut.

Gesundheit & Fitness

Sonst sind Sie eigentlich nicht als Wasserratte bekannt, doch die Einflüsse aus dem Krebs wecken in Ihnen die Lust auf erfrischendes Badevergnügen mit Ihren Lieben. Ihre Gelenke werden’s Ihnen danken: Die freuen sich über die schonende Sportart im kühlen Nass.