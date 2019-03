Für eine sonst so besonnene Jungfrau reagieren Sie aktuell ziemlich impulsiv. Vermeiden Sie unbedachte Kommentare, zeigen Sie sich insgesamt etwas feinfühliger. So lassen sich Streitigkeiten am besten vermeiden. Und Singles? Sie lernen zwar jede Menge Leute kennen, die Ihnen auch ganz sympathisch sind - doch so richtig funken will es nicht.