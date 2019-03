Die Liebessterne stehen ausgezeichnet. Viele Menschen, die Ihnen jetzt begegnen, sind Ihnen auf Anhieb sympathisch - und jetzt kann auch tatsächlich jemand dabei sein, der wie für Sie geschaffen ist. Mars spornt Sie an und Sie stürzen sich Hals über Kopf in eine neue Liebe. Bei Paaren kommt Leidenschaft auf. Es geht hoch her in diesen winterlichen Wochen! Und wenn es draußen kalt ist, wird es in Ihrem Schlafzimmer erst so richtig heiß.