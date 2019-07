Monatshoroskop: August 2019

Wassermann

Lust & Liebe

Bis 18.08. hängt der Haussegen ein wenig schief. Familien- oder Wohnungsthemen können immer mal wieder zu Diskussionen führen. Auch Eifersucht kann eine Rolle spielen. Versuchen Sie, verständnisvoll zu sein und aufeinander einzugehen! Ab 22.08. bessert sich die Lage und Sie finden wieder schneller einen gemeinsamen Nenner.

Beruf & Finanzen

Im Job haben Sie leider zurzeit etwas Stress. Sie haben große Pläne, sind aber manchmal überehrgeizig – und dann entsprechend enttäuscht, wenn sich nicht alles umsetzen lässt. Seien Sie geduldig! Ab 12.08. gilt es, bei Geldangelegenheiten keine Fehler zu machen. Geben Sie nicht zu viel aus und fallen Sie nicht auf Schnäppchen herein, die gar keine sind.

Gesundheit & Fitness

Ihr Magen reagiert bis 18.08. empfindlich auf schwer Bekömmliches. Achten Sie daher jetzt besonders gut auf die Ernährung. Auch beim Sport gilt manchmal: Weniger ist mehr. Sie neigen dazu, sich zu viel abzuverlangen, doch damit schaden Sie sich eher. Kennen Sie Ihre Grenzen!

Fische

Lust & Liebe

Sie haben viel vor, Ihr Partner ebenfalls – aber leider haben Sie beide ab 19.08. ganz unterschiedliche Ideen im Kopf. Da ist es nicht immer leicht, sich durchzusetzen. Lassen Sie Diskussionen nicht in Streit ausarten. Singles erwarten zu viel von ihrem Gegenüber. Drücken Sie ruhig auch mal ein Auge zu und richten Sie Ihren Blick aufs Positive!

Beruf & Finanzen

Die beste Zeit erleben Sie beruflich in den Tagen bis zum 11.08. Am Arbeitsplatz ist die Atmosphäre bestens, Sie fühlen sich fast wie eine große Familie – klar, dass das einem harmonieliebenden Fisch wie Ihnen sehr entgegenkommt. So macht die Arbeit gleich doppelt Spaß. Besonders gut eignet sich diese Phase übrigens für Immobiliengeschäfte.

Gesundheit & Fitness

Bis 18.08. sind Sie fit und haben Freude am Sport. Danach schwindet die Begeisterung wieder etwas, aber das ist in Ordnung. Bleiben Sie zwar in Schwung, übernehmen Sie sich aber auch nicht. Ihr Kreislauf ist momentan nicht ganz auf der Höhe, weswegen Sie es langsamer angehen lassen sollten. Das gilt auch bei der Ernährung: Zu viel Ungesundes sollten Sie meiden.