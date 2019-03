Sie haben Saturn in Ihrem Zeichen zu Gast - er gibt der Partnerschaft ein stabiles Fundament. Gemeinsame Erlebnisse schweißen zusammen, Zukunftspläne haben Hochkonjunktur. Sie unternehmen viel mit dem Partner, an Spaß und Action mangelt es in diesem Monat nicht. Auch im Bett geht es heiß her. Venus streut ab 27.8. noch etwas mehr Erotik in Ihr Liebesleben ein. Singles flirten mit wachsender Begeisterung.