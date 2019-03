Monatshoroskop: April 2019

WIDDER

Lust & Liebe

Mit der Sonne in Ihrem eigenen Zeichen, dem dominanten Widder, vertreten Sie Ihren eigenen Standpunkt recht vehement. So schaffen Sie es, Ihre Lieben von Ihrer Meinung zu überzeugen. Mars in den neugierigen Zwillingen macht Sie zugleich aber auch offen für die Meinung anderer. Ab dem 20. April lässt Venus es romantisch knistern.

Beruf & Finanzen

Die Sonne hilft Ihnen, echte Führungsqualitäten zu entwickeln, mit denen Sie Ihr Team erfolgreich ans Ziel bringen. Venus macht Sie zudem kreativ und verhilft zu originellen Ideen. Ab 17. April unterstützt Merkur Sie auch bei finanziellen Belangen. Nun können Sie gut für mehr Gehalt verhandeln.

Gesundheit & Fitness

Die Sterne sind Ihnen wohlgesinnt und so fühlen Sie sich pudelwohl in Ihrer Widder-Haut. Toben Sie sich beim Sport gern nach Herzenslust aus. In der zweiten Aprilhälfte darf Wellness ganz großgeschrieben werden. Lassen Sie sich verwöhnen!