Zunächst geht es im Liebesleben ruhiger zu, denn Ihre unabhängige Ader dominiert. Singles sind (noch) nicht bereit, sich zu binden. Und Zwillinge in einer Beziehung brauchen nun viel Freiraum. Das ändert sich am 25. April, wenn Venus in Ihr Zeichen tritt und Sie romantisch stimmt. Nun können Sie die Finger nicht mehr von Ihrem Schatz lassen. Und er? Er kann sein Glück kaum fassen. Singles vergnügen sich wieder auf der Flirtpiste.