Davon abgesehen hat eine Forschungsgruppe der Indiana University herausgefunden, dass ein Zusammenhang zwischen dem Monat der Zeugung und dem Schwangerschaftsverlauf besteht. Dafür werteten sie im Zeitraum 2005 bis 2009 über 270.000 Schwangerschaften aus.

Laut den Studienergebnissen ist Dezember der beste Monat, um schwanger zu werden, was unter anderem auf die erhöhte Dosis Vitamin D zurückzuführen ist, dem Schwangere in der zweiten Schwangerschaftshälfte ausgesetzt sind. In diesem Zeitraum einer Schwangerschaft wächst das Ungeborene am schnellsten. Vitamin D wird mit Hilfe der Sonneneinstrahlung im Körper produziert und wirkt sich positiv auf das Immunsystem aus. Frauen, die im Dezember schwanger wurde, erlitten weniger Fehl- und Frühgeburten.