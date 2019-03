Modetrends Menswear SS19 – 5 Trends für den Sommer

3. Kurze Hosen

Die Hosen werden kurz – kürzer als kurz. Egal, ob aus feinem Leder, aus Neopren wie bei Prada oder im extravaganten Retro-Stil: Investieren Sie diesen Sommer unbedingt in ein paar kurze Hosen. Besonders lässig wirkt der Look mit Sneakers oder Hiking Sandalen (nächster Trend!), halbhohe Schnürschuhe aus Wildleder setzen der Coolness gekonnt eine gewisse Eleganz entgegen.

4. Hiking Sandalen

So wie sich die Modewelt der Womenswear über Trekking Sneakers erfreut, so wird die Hiking Sandale wohl das Must-have in Sachen Schuhwerk bei der Menswear 2019 – zumindest, wenn es nach Hermès, MSGM und Fendi geht. Wie bereits erwähnt, lassen sich die Sandalen auch perfekt zu Bermuda-Shorts kombinieren. Ganz filigran von Hermès oder das derbe Modell von MSGM – was ist Ihr Favorit?