Modetrends Herbst/Winter 2018/19

Die New York Fashion Week macht den Auftakt des Fashion-Monats, in dem anschließend noch die Modetrends für Herbst/Winter 2018/19 in London, Mailand und Paris vorgestellt werden. Exklusive Locations und Mode nach dem Konzept "see now, buy now" prägen das Konzept. Labels wie Proenza Schouler, Thom Browne und Altuzarra verbaschieden sich aus New York, dafür gibt es spannende Designer wie John Elliott oder auch Alice McCall zu sehen. Wir sind gespannt!