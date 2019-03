Modetrends Herbst/Winter 2017/18

Raf Simons für Calvin Klein Collection AW 2017/18

Es ist wohl eine der am meisten antizipierten Kollektionen der New York Fashion Week: Nach Raf Simons Verkündung, das Traditionshaus Dior für Calvin Klein verlassen zu haben, blieb die Frage, was will er da?

Das, was er am besten kann: Brand-DNA durchschütteln und ihr neues Leben einhauchen. Raf Simons verpasste Calvin Klein Collection mit seiner Herbst/Winter-Kollektion 2017 eine neue Richtung, weg von der puristischen und gefälligen wortwörtlichen Ready-to-wear zu einer Ansage im Trend: Calvin Klein Collection ist da und mindestens acht Teile aus der neuen Kollektion werden die üblichen Textilriesen in nur wenigen Wochen als Kopie in die Fußgängerzonen-Stores schmeißen.

Nach der Finesse italienischer und französischer Couture widmet sich Raf Simons nun also der amerikanischen Mode. Seine Debutkollektion für Calvin Klein Collection zeigt sich demnach auch sehr amerikanisch: Cowboy Boots, Workwear, Denim, Quilting und gar eine amerikanische Flagge als Kleid durchziehen die Kollektion mit einem beiläufigen Länder-Patriotismus, den man in Europa nur selten kennt.

Wie Amerika-Symbolik in einer Zeit ankommt, in der die ganze Welt ein gespaltenes Verhältnis zu den USA zu haben scheint, bleibt abzuwarten.