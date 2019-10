Modetrends 2020: Das tragen wir im Frühjahr und Sommer

Ton in Ton-Looks traten immer mal wieder vereinzelt auf den Fashion Shows auf, aber in diesem Jahr war der Trendfaktor kaum zu übersehen. Philip Lim, Balmain, Alexander McQueen, Max Mara, Balenciaga - die Designer-Liste könnte noch weiter mit Namen fortgeführt werden, die sich dem One Tone-Outfit zu eigen machten. Überwiegend cleane Farben wie Weiß, Beige oder Grau zierten die Kreationen. Was dabei alle gemein haben? Wenn sie schon nicht durch Musterungen und Farbmix auffielen, dann waren es die Silhouetten, die die Looks in den Vordergrund stellten: Schmale Taillen, Cut Outs oder Drapierungen sorgten für einen subtil glamourösen Hingucker. Kurz gesagt: Wir freuen uns schon sehr auf Frühjahr und Sommer 2020!