Modetrends 2019: Die 5 wichtigsten Must-haves

1. Statement-Sneakers

Nein, dieser Trend wird auch 2019 noch kein Ende erleben – worüber wir ehrlicherweise sehr froh sind. Statement-Sneakers, oder auch Ugly-Sneakers und Dad-Sneakers genannt, gehören unbedingt an die Füße aller Fashion-Liebhaber. Minimalismus ist in Sachen Schuhwerk schon länger nicht mehr gefragt: Die klobigen und robusten Modelle von Balenciaga, Celine, Louis Vuitton, Adidas & Co. sind ein wahrer Hingucker, da kann man es drehen und wenden, wie man mag. Am besten Sie kombinieren Statement-Sneakers im Stilbruch zur eleganten Coulotte und einer Bluse, oder „ugly“ durchgestylt zur Track Pants. In der Praxis ist im Styling alles möglich.

2. XXL-Bags

2019 kommt etwas Großes auf Sie zu – und zwar Taschen in Übergröße. Hierbei sprechen wir von elegant-coolen Designer-Bags wie bei Victoria Beckham, Jacquemus oder Proenza Schouler. Allerdings ist dieser Modetrend eher etwas für das Auge als für den (unbeschwerlichen) Alltag, denn praktisch und übersichtlich ist so eine XXL-Bag nicht wirklich. Hilfreich wäre eine Fanny Pack, die nicht nur zu den Trends 2019 gehört, sondern auch passend zu der XXL-Bag tragbar ist. Mehr ist in diesem Fall eben mehr.