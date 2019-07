Modetrend Teekleider: So kombinieren Sie Tea Dresses für den Herbst 2019

It's tea time, wie man bei Alice im Wunderland wohl sagen würde. Teekleider kommen nicht nur im Sommer, sondern auch im Herbst groß raus und werden zum absoluten Modeliebling. Doch was machen Teekleider, im Englischen auch Tea Gowns genannt, eigentlich so besonders? Der Begriff etablierte sich im 19. Jahrhundert in England, wo die sogenannten Teekleider daheim im privaten Umfeld getragen wurden. Ein weiter, lässiger Schnitt, ein Rockteil in A-Linie und eine Länge bis mindestens unters Knie gehören zu den Haupteigenschaften dieser Kleider. Zudem finden sich auf Teekleidern meistens Stickereien, Rüschen, Blumenprints oder auch Polka Dots, die maximal romantisches Flair versprühen. In diesem Jahr sind außerdem Varianten mit verspielten Knopfleisten und Puffärmeln hoch im Kurs.