Wahrscheinlich haben Sie bereits gemerkt, dass das Key-Piece in allen möglichen Variationen vorkommt. Es gibt Puffärmel in kurz oder lang, in sehr voluminös oder weniger weit geschnitten. Bei Balmain weisen die Puffärmel eine einheitliche Größe auf, während bei Giambattista Valli nur die Schulterpartie betont wird.

Bevor Sie sich an das Styling machen, sollten Sie einen bestimmten Look klar vor Augen haben: Möchten Sie ein elegantes Outfit kreieren? Soll es verspielt sein? Möchten Sie Puffärmel lieber lässig stylen? Zu welchem Anlass möchten Sie es tragen? Diesem Modetrend sind in Sachen Styling zwar keine Grenzen gesetzt, aber gerade, weil er so facettenreich ist, sollten Sie Feingefühl dafür entwickeln.

Doch Entwarnung unsererseits: Wenn Sie die oben genannten Punkte beachten, können Sie nichts falsch machen.