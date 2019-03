Camping erlebt diesen Sommer ein Comeback – und zwar nicht nur, was die Reisetrends angeht, sondern auch in der Modewelt. Outdoor-Kleidung ist nicht nur funktional, sondern überrascht mit stilvollen Schnitten und Formen. Sanfte und qualitativ hochwertige Materialien machen das Camping-Erlebnis zum sicheren und tollen Hingucker!

Es ist zwar schon ein wenig her, aber auch Prada und Moncler zeigten für 2017 eine Kollektion, die an Pfadfinder-Looks erinnerte und in jeden von uns Erinnerungen an die eigene Kindheit hervorriefen.

Im Jahr 2019 sind Komfort, Oversize-Schnitte und ein stilsicheres Auftreten von großer Relevanz. Auch wenn Sie nicht Campen gehen möchten, sollten Sie sich diese 4 Must-haves für den Frühling und Sommer definitiv merken.