Modetrend Mini Bag: Die 6 schönsten Modelle für den Herbst

Minimalismus wird in der Modeindustrie schon seit längerer Zeit groß geschrieben – Fair Fashion oder der Trend zum minimalistischen Kleiderschrank sind nur zwei Themen von vielen. Warum nicht auch die Accessoires so minimalistisch und praktisch wie möglich gestalten? Auch wenn eine Mini Bag auf den ersten Blick nicht viel Stauraum aufweist, so ist genau diese Eigenschaft Goldwert: Verzichten Sie auf Unmengen an Lippenstiften, Papierkram & Co. in ihrer Tasche. Die Mini Bag bietet ausschließlich Platz für die wichtigen Dinge im Leben und erspart ihnen die unnötige Sucherei. Zudem ist die Mini Bag auffällig unauffällig: trotz ihrer Größe avanciert sie zum wahren Statement und verleiht Ihrem Outfit somit das gewisse Etwas.