Modetrend der 90er: Wieso das Comeback des String-Tangas fragwürdig ist

Der String-Tanga fand seinen Ursprung in der Bademode im Jahr 1974, als der homosexuelle Modedesigner Rudi Gernreich den ersten Tanga entwarf. Die Überlegung dahinter: Bademode, die das Intime unter Verschluss hielt und dennoch das Nacktsein mehr oder weniger erlaubte. Doch noch mehr: Aus dem Tanga in der Bademode wurde ein Tanga für den Alltag, der sogar in erster Linie für das männliche Geschlecht gedacht war. Wenn man so will, dann kann man das Tragen des Tangas für Frauen als einen Prozess der Emanzipation betrachten – bevor dieser in den 90er und 00er Jahren als Symbol von offensiver Verführung und Sexiness seinen endgültigen Stempel auferlegt bekam – schade eigentlich.