Modetrend Color-Blocking: Diese Tipps sollten Sie beim Stylen im Herbst beachten

Color-Blocking bedeutet das experimentelle Stylen und Kombinieren verschieden knalliger Farben miteinander, sodass ein bunter, aber dennoch in sich stimmiger Gesamtlook entsteht. Hierbei geht es vor allem darum, kontrastierende Farben zu wählen und das gesamte Outfit in unterschiedliche "Farbfamilien" einzuteilen.

Die einzelnen Kleidungsstücke sind meist unifarben und weisen eine klare Schnitt- und Linienführung auf – so kommt der Color-Blocking-Look am besten zur Geltung. Welche wichtigen Regeln es beim Modetrend Color-Blocking zu beachten gilt und wie der schrille bunte Look auch im Alltag funktioniert, verraten wir Ihnen an dieser Stelle.