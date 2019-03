Modetrend Blumenprints: So wird aus Verspieltheit Extravaganz

Ein Sommer ohne die legendären Blumenprints? Wohl kaum vorstellbar. Sobald die Sonne scheint und die Temperaturen wieder wärmer werden, sind vor allem Maxikleider und leichte Röcke im Flowerprint die Lieblinge im Kleiderschrank. Ein Trend, der zwar nicht innovativ ist, aber sich ständig selbst neu erfinden kann.

Doch Obacht: Wer auf Blumen setzt läuft in die Gefahr, einen zu verspielten Look zu kreieren und demnach sein biologisches Alter ein wenig in das falsche Licht zu rücken, was schnell plump wirken und keinerlei Gespür für Mode aufweisen kann. Anstatt banaler Blumenkleider kommt es in diesem Jahr auf den gewissen Twist im Styling an – und diese vier Tipps versprechen, dass der florale Look nicht zum Fauxpas wird.