Dieser Trend ist perfekt für all diejenigen, die in diesem Herbst ihre wilde Seite offenbaren möchten. Leo-, Python-Print oder auch Zebra-Muster tummeln sich in allen möglichen Variationen auf Hosen, Kleidern, Jacken und Accessoires.

Tom Ford, Calvin Klein, Carolina Herrera oder auch Victoria Beckham zeigten bereits der Welt, auf was man im Herbst 2018 nicht verzichten sollte: Animal Print. Wir reden hier keineswegs von den Klischee-behafteten Looks, die einem in den Kopf kommen, wenn man an Leoprint und seine Weggefährten denkt, sondern von hochwertiger Eleganz und ausgefeilter Coolness.

In aller Munde: Der figurbetonte Leo-Mantel von Victoria Beckham aus feinem Jacquard-Stoff, der mit einem breiten Taillengürtel versehen ist. Definitiv ein Must-have Piece für diese Saison.

Neben zarten Tönen (roarr!) erfreuen sich auch Extremitäten an zunehmender Beliebtheit. Designer Tom Ford setzt nicht nur auf knallige Farben, sondern kleidete seine Models für die Herbst-Winter-Kollektion in einen kunterbunten All-Over Look und mixt diverse Animalmuster sogar miteinander. Mehr ist hier eindeutig mehr.

Animal-Print kann als zeitloser Klassiker oder aber exzentrisch daherkommen. Wer das wilde Spiel liebt, dem sind keine Grenzen gesetzt.