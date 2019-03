Modeschöpfer Karl Lagerfeld ist gestorben

Es war im Jahre 1965, als Karl Lagerfeld den ersten Fuß in die Maison Fendi setzte – es begann die längste Zusammenarbeit zwischen einem Modehaus und einem Designer.

Silvia Venturini Fendi, FENDI Kreativdirektorin fprMenswear, Accessories und Kidswear sagt:

"I am profoundly saddened as today we have lost a unique man and an unrivalled designer, who has given so much to FENDI and to myself. I was only a child when I first saw Karl. Our relationship was very special, based on a deep and very genuine affection. We had a lot of mutual appreciation and endless respect. Karl Lagerfeld has been my mentor and my point of reference. A blink of an eye was enough to understand each other. For FENDI and myself, the creative genius of Karl has been and will always be our guiding light, moulding the Maison’s DNA. I will miss him deeply and always carry with me the memories of our days together.”

("Ich bin zutiefst traurig, denn wir haben heute einen einzigartigen Menschen und einen großartigen Designer verloren, der FENDI und mir selbst so unglaublich viel gegeben hat. Ich war ein Kind, als ich Karl zum ersten Mal sah. Unsere Beziehung war besonders und von einer tiefen und sehr aufrichtigen Zuneigung geprägt. Wir hatten unglaublich viel Respekt voreinander und höchste Wertschätzung. Karl Lagerfeld war mein Mentor und meine Bezugsperson. Bereits ein kurzer Blickkontakt reichte aus und wir wussten, was der Andere dachte. Für FENDI und auch für mich wird Karl auf ewig unvergesslich sein und die DANN von FENDI für immer prägen. Ich werde ihn schrecklich vermissen und all die Erinnerungen immer bei mir tragen.")

Wir sprechen der Familie und den Angehörigen unser höchstes Beileid aus und werden Karl Lagerfeld als Modedesigner in wundervoller Erinnerung behalten.