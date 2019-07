Moderne Heldinnen auf Instagram: Diese Menschen wollen die Welt verändern

Es sind keine Heldinnen im klassischen Sinne, sie kommen im Gewand der Opfer daher. Und doch ist die eigene Stimme das Instrument, mit dem jede von uns die Möglichkeit hat, heldenhaft zu handeln. „#MeToo ist deswegen so stark, weil es aus der Tradition des ‚I confess …‘ kommt“, schreibt die Autorin Jagoda Marinić in ihrem Buch „Sheroes“. „Im Gegensatz zum deutschsprachigen Raum wird in den USA die Geschichte eines Menschen als Wahrheit an sich gewürdigt, die Selbststärkung und Kraft, die eigene Geschichte zu erzählen, ganz gleich, was einen sprachlos gemacht hat.“ Das Eigene zu formulieren und preiszugeben bedeutet, sich seiner selbst zu ermächtigen. Ähnlich formuliert es Michelle Obama in ihrer Biografie „Becoming“. In ihrem Bewerbungsschreiben an die Universität Princeton erzählt sie nicht nur von ihren Zielen, sondern auch von den einfachen Verhältnissen, aus denen sie stammt: „Ich lernte (…), auf meine eigene Geschichte zu vertrauen.“ Jahre später wiederholt sich dieser Moment, als sie zum ersten Mal allein auf einer Wahlkampfveranstaltung für ihren Mann Barack Obama spricht. Sie steht im Wohnzimmer eines Wohnhauses in Iowa und spricht über die South Side von Chicago, die Gegend, in der sie aufgewachsen ist. „Ich sagte nur, was ich aufrichtig empfand“, schreibt Michelle Obama, deren sicheres Gespür für Menschen (und Mode) wir bis heute bewundern. Die eigene Geschichte ist es also, aus der viele moderne Heldinnen ihre Kraft schöpfen. Eine Kraft, die auch Influencerinnen wie Ariana Grande und Kim Kardashian nutzen, denen mehr als hundert Millionen Abonnenten auf Instagram folgen. Sie sind Artisten der Selbstdarstellung. Doch haben sie vor allem die Absicht, ihr Eigenes zu Geld zu machen. Sie beschäftigen sich mit ihrer Performance, andere mit Mode und Beauty-Themen, darauf bedacht, den eigenen Marktwert zu steigern. Stars sind sie, Heldinnen können sie nicht sein. Weil ihnen ein Ziel fehlt, das größer ist als sie selbst. Weil sie die Normen festigen, anstatt sie zu hinterfragen. Das übernehmen die Heroinen des Kinos, der Romane und Comics. Die Auflösung der klassischen Rollenbilder lässt sich in den fiktiven Erzählungen unserer Zeit gut beobachten: Superheldinnen wie Wonder Woman und Captain Marvel retten die Welt. Ihre Stärke aber, wie auch die einer Lara Croft, hat Jagoda Marinić beobachtet, ist noch immer gekoppelt an alte physische Heldenmythen des Mannes. Es geht um Muskeln und Nervenstärke, um scheinbar männliche Fähigkeiten, die Frauen überschrieben werden. Auch eine Fernsehserienfigur wie The Marvelous Mrs. Maisel, jüdische Hausfrau und Mutter im New York der 1950er-Jahre, die nach ihrer Scheidung Karriere als Stand-up-Comedian macht, nimmt sich nur, was jedem Mann zugestanden hätte: das Recht, aufzutreten und lustig zu sein. Charmant und unnachgiebig kämpft sie sich durch die Clubs in einem gesellschaftlichen Umfeld, das damit überfordert ist. Sie ist eine großartige Heldin ihrer Zeit. Und dann tauchte in diesem Jahr Königin Anne auf, Olivia Colman spielte sie in „The Favourite“ und erhielt dafür den Oscar. Seitdem wissen wir, wie roh und echt weibliche Helden aussehen und wirken können: