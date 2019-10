Model, Freigeist, Vorbild: Adwoa Aboah im Interview

Adwoa Aboah: Ein Model mit Ecken und Kanten

Ihre unvergleichliche rauchige Stimme und ihr breites Lächeln sind ansteckend. Sie trägt bunte Hemden zur Boyfriend Jeans und meist Socken mit Muster zu Sneakern, egal ob privat oder zu offiziellen Events. Sie gehört nicht zu den typischen Models, die man gerade jetzt zur Fashion Week über die Laufstege in New York, Mailand und Paris schweben sieht. Zwar lief die 27-Jährige bereits für Versace, drehte Werbespots für Revlon und war im Hollywoodfilm "Ghost in the Shell" zu sehen. Viel lieber engagiert sie sich aber für ihre Herzensprojekte, wie die von ihr gegründete Selbsthilfe-Plattform "Gurls Talk".

Das Model verdankt ihren Namen ihrem Geburtstag - im wahrsten Sinne des Wortes: Adwoa bedeutet in Ghana "an einem Montag geboren". Ihr Vater kommt aus Afrika, ihre Mutter aus England. Während ihrer Schulzeit leidet sie unter starken Depressionen und mentalen Problemen, muss 2015 sogar in eine Klinik - die Unterstützung, die sie anderen jungen Frauen heute gibt, hätte sie sich damals selbst gewünscht.

Adwoa Aboah ist ein Model mit Ecken und Kanten. Eine Frau, die etwas bewegen möchte. Sie will Vorbild sein, für Mädchen und Frauen, die ähnliche mentale Probleme haben, wie sie früher. 2016 gründete sie deshalb die Plattform "Gurls Talk", um Gleichgesinnten eine Plattform und einen Ort zu bieten, an dem sie frei über Sorgen sprechen können. Kein Wunder, dass Zalando sie - neben anderen starken Persönlichkeiten, wie Alice Hurel oder Leroy Mokgatle - für die neue "Free To Be"-Kampagne auswählte. Wir wollten mehr über die junge Frau, ihr Leben und ihre Visionen erfahren.