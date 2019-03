Es klingt so einfach: Man nehme eine weiße Bluse seiner Wahl, die Lieblingsjeans – und fertig ist der Trend-Style der Stunde. Doch so einfach wie es klingt, ist es meistens dann doch nicht. Denn genau dieser Look, spiegelt die oben aufgeführte Problematik mit der Langeweile wieder - und dennoch: Die Kombination ist Trend. Wieso? Weil sie mit kleinen, schnellen Handgriffen und Accessoires eine ganz individuelle Interpretation erzeugt und somit perfekt zur eigenen Persönlichkeit passt. Beispiel: Jeans, Sneaker und weiße Bluse sind super lässig und passen zu sportlichen Frauen. Jeans, Heels und weiße Bluse können wunderbar für das Büro taugen. Noch dazu auffallender Modeschmuck oder edle Schmuckstücke der Wahl – schon ist der eigene Look perfekt.

Auch auffallende Pieces wie eine farbige Crossbody Bag oder ein Mantel mit Leoprint schmeicheln dem Jeans-Blusen-Duo und machen das Outfit aufregend.