Mode-Mythen: Diese Styling-Regeln sind längst überholt

Regeln sind da um gebrochen zu werden! Was wie eine Weisheit aus unserer Jugend klingt, gilt für die Mode erst recht. Hier und da wird man von Trends überrollt und soll gewisse Etiquetten beachten, wie und wo man was tragen soll und warum nicht. Dennoch: Wenn es einen Bereich gibt, in dem so ziemlich alles gemacht und neu erfunden werden darf, dann wohl in der Mode! Wir räumen mit den fünf größten Mode-Mythen auf und erlauben Ihnen, dass Sie diese aus dem Leben verbannen dürfen – ganz ohne Nebenwirkungen!

Mit diesen 10 Styling-Tipps sieht Ihr Outfit nie billig aus