Mode-Industrie und Menschenrechte: Jungunternehmerin Jeanne de Kroon im Interview

MADAME: Frau de Kroon, mit Ihrem Label Zazi Vintage wollen Sie eine Brücke zwischen Entwicklungshilfe und Mode-Industrie bauen – eine ziemliche Herausforderung für eine Designerin.

Jeanne de Kroon: Es ist eine wichtige Aufgabe. Wir wissen ja, dass insbesondere die Fast-Fashion-Ketten der zweitgrößte Umweltverschmutzer der Welt sind.

MADAME: Woher kommt Ihre soziale Verantwortung?

Jeanne de Kroon: Ich bin in einer sehr verträumten Welt in Holland aufgewachsen: Meine Mutter ist Professorin für Kunstgeschichte, mein Vater Dokumentarfilmer, der sich mit der niederländischen Kunst des 17. Jahrhunderts beschäftigt. Mode und Stil wurden in unserem Haus immer als Spiegel der Gesellschaft verstanden, in diesem Geiste bin ich erzogen worden.

MADAME: Wollten Sie deshalb ursprünglich Model werden?

Jeanne de Kroon: Ich hatte eigentlich vor, Jura zu studieren, doch ich habe gleich am ersten Studientag gemerkt: Das ist nichts für mich. Ich habe das Abenteuer gesucht und bin schließlich nach Paris als Straßenmusikerin gegangen – wo ich als Model entdeckt wurde. Aber bevor man jetzt an eine glamouröse Cinderella-Story denkt, lassen Sie mich eins sagen: Ich war sicherlich das erfolgloseste Model der Geschichte. Es endete damit, dass ich in New York in schrecklichen Modelapartments mit Etagenbetten lebte. Und fast nur für Kataloge gebucht wurde, in denen ich billige Pullover aus Polyester vorführen musste.