Sternzeichen Löwe

Für den lebensbejahenden Löwe-Menschen ist Kleidung keine Notwendigkeit, sondern der schmückende Bilderrahmen für ein Gesamt- Kunstwerk. Das großzügige Löwe-Motto beim shoppen lautet: Was kostet die Welt? Der Preis spielt hier oft eine untergeordnete Rolle, dafür mögen es die selbstbewussten Löwen meist etwas luxuriöser und beeindrucken gerne mit ausgefallenen Designerklamotten.

Löwen lieben farbenprächtige Gewänder, oft in rot, kombiniert mit der Farbe Gold und alles was glitzert zieht den weiblichen Löwen unwiderstehlich in seinen Bann. Die stolze Löwe-Frau liebt es, sich gekonnt in Szene zu setzen und fühlt sich in Kleidung mit leo- oder animal-print stets passend angezogen, da dies ihre exotische Ausstrahlung vorteilhaft zur Geltung bringt.

Generell sollte das stylische Outfit für Löwen beiderlei Geschlechts nicht nur edel und repräsentativ sein, sondern selbstverständlich auch für anerkennende und bewundernde Blicke sorgen, um einen möglichst großen Auftritt zu garantieren und einen bleibenden Eindruck bei weniger stilsicheren Sternzeichen zu hinterlassen!