Mode-Frage: Ab wann ist man zu alt für Shorts?

Shorts in midi Länge enden kurz über dem Knie und verdecken somit die Oberschenkel und Ihren Allerwertesten. Sie sind perfekt für einen lässig-eleganten Look und in Kombination mit einem Blazer absolut Office-tauglich. Stylen Sie die Shorts in midi Länge am besten mit einer lässigen Bluse oder einem weißen Basic-Shirt, welches Sie in den Hosenbund stecken. Dieser Look streckt den Körper optisch. Wenn Sie mögen, tragen Sie Sandalen oder Kitten Heels zur Shorts. Der Absatz sorgt für eine Anspannung der Beimuskulatur, sodass diese definierter aussehen.

Unser Tipp: Veronika Heilbrunner trägt ein sportliches Modell im passenden All-Over-Sporty-Look. Verzichten Sie in diesem Fall bewusst auf elegante Accessoires und setzen Sie auf "mehr ist mehr".