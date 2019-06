Das Kontrastprogramm an Mittsommer in Schweden spielt sich unweit von Stockholm ab. Auf den Schären zieht es die Bevölkerung an diesen Tagen und Sommerwochen hin, um in der Natur die Festlichkeiten und / oder ihren Urlaub zu genießen. Deshalb empfehlen wir, schon früh das Feriendomizil auf den Inseln zu buchen. Geboten wird in den Schärengärten viel, was die Inseln nicht gerade weniger attraktiv machen. Neben Räuchereien, die besichtigt werden können, gibt es auf kleinen Wanderungen gemütliche Gasthäuser mit echt-schwedischer Hausmannskost zu entdecken. Und an warmen Tagen kann man sich in den Badebuchten bestens vom stressigen Alltag erholen. An Mittsommer in Schweden werden die typischen Bräuche auch auf den Schären zelebriert - samt ausgelassenen Feierlichkeiten bis in den frühen Morgen hinein.