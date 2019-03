Jeder kennt das Phänomen: Am Nachmittag wird man meistens unglaublich müde und antriebslos, fühlt sich ausgelaugt und erschöpft. Die Forschung bietet viele Lösungen zur Bekämpfung von tagesabhängiger Müdigkeit, die über Nahrungsmittel bis hin zu sportlichen Aktivitäten reichen. Da es während der Arbeitszeit mit Sport ein wenig schwierig werden könnte, stellen wir Ihnen hier fünf Tipps gegen Müdigkeit vor, die sich in vielen Lebenslagen anwenden lassen. So bekommen Sie Ihre Erschöpfung nach und nach besser in den Griff:

1. Bewegung gegen Müdigkeit

Die Zauberformel lautet: Kreislauf aktivieren! Bewegung wirkt sofort der Müdigkeit entgegen. In der Mittagspause hilft ein Spaziergang an der frischen Luft. Wer die Zeit und Muße hat, sollte eine Fitness-Einheit absolvieren. Hierbei reicht z.B. ein 20-minütiges HIT-Training schon aus. Wer sich gerade nicht bewegen kann (weil man zum Beispiel im Wartezimmer einer Arztpraxis sitzt oder anderswo), dem hilft schon Stehen oder im besten Fall auch ein geöffnetes Fenster.

2. Brainfood gegen ein Leistungsloch

Brainfood (bekannt als „Kraftfutter für das Gehirn“) kann wahre Wunder bewirken: Dazu zählen Nüsse, die nicht nur Energie- und Eiweißlieferanten sind, sondern aufgrund ihrer ungesättigten Fettsäuren auch den Cholesterinspiegel senken. Mandeln oder Cashewnüsse sind bestens hierfür geeignet. Auch Goji-Beeren sind dank ihrer 19 Aminosäuren, 21 Spurenelementen, Eiweiß und Vitaminen ein wahrer Booster für das Immunsystem und bekämpfen die Müdigkeit. Ein Esslöffel voll reicht schon aus.

3. Gehirnjogging

Rätseln Sie doch mal ein bisschen! Wenn Ihnen nicht nach einem Snack ist, dann sollten Sie diesen Tipp gegen Müdigkeit ausprobieren. Das sogenannte „Gehirnjogging“ sorgt im Zeitalter der Informationsflut dafür, dass unser Gehirn lernt, relevante Informationen von unwichtigen zu unterscheiden – das Gedächtnis wird aktiver. Je aktiver das Gedächtnis ist, desto weniger müde sind wir. Vor allem dann, wenn man in der Menge der Informationen unterzugehen scheint.

4. Viel(!) Wasser trinken

Glücklicherweise gibt es eine Faustformel dafür, wie viel Wasser Sie am Tag zu sich nehmen sollten. Wer sich jedoch nicht daran hält, kann schnell an Wassermangel leiden und in einen Zustand der Müdigkeit verfallen. Denn wer zu wenig trinkt der sorgt dafür, dass das Blut dickflüssig wird und somit nicht schnell genug ins Gehirn gelangen kann, um dieses mit Sauerstoff zu versorgen – Müdigkeit tritt ein. Eine große Flasche Wasser sollten Sie deshalb immer griffbereit haben.

5. Multivitamine

Einen Energieschub mithilfe von natürlichen Lebensmitteln („Brainfood“) zu erreichen, sollte immer die erste Option sein. Allerdings gibt es Situationen, in denen ein schneller Energiekick notwendig ist – vor allem dann, wenn sie das Gefühl haben, dass nichts Anderes der Müdigkeit entgegenwirken könnte. Präparate wie Vitamine des B-Komplexes können dabei helfen, die Stimmung zu heben und die Müdigkeit zu bekämpfen. Diese Art von Nahrungsergänzungsmitteln ist jedoch keine längerfristige Option und dient nur zur kurzzeitigen Einnahme. Achten Sie darauf, nicht nur zu Vitamin B12 zu greifen, sondern auch zu Vitamin B3, B5 und B7. Diese werden auch als Biotin und Niacin oder Nicotinsäure bezeichnet. Vor allem in den Wintermonaten, wenn wenig Sonnenlicht verfügbar ist, können sie eine jahreszeitbedingte Müdigkeit verhindern.