Danielle Bernstein gehört zu bekanntesten amerikanischen Fashion-Bloggern. Der Blog der 25-Jährigen, WeWoreWhat, dreht sich um Mode, Beauty und ihren privilegierten Lifestyle. Da eine personalisierte Bildsprache für einen Fashion-Blog heutzutage essentiell ist, besitzt auch Danielle Bernstein einen wohlgenährten Instagram-Feed. Selfies am Pool, mit Freunden bei der Fashion-Party, Outfit-Bilder vor Backsteinwänden und dazwischen ein bisschen #Foodporn: Auf den ersten Blick scheint ihr Instagram-Account bloß ein zufälliger Spiegel ihres fotogenen Lebens als Modebloggerin.

Im Jahr 2015 hatte die Bloggerin der amerikanischen Zeitschrift Harpers' Bazaar verraten, wie sie mit ihrem Instagram-Account Geld verdient. Danielles einzige Forderung an die Journalistin: Sie wolle die einzige Bloggerin in dem Artikel bleiben. Eine exklusive Promotion des Blogs scheint der Gründerin von 'WeWoreWhat' sehr viel Wert zu sein. Schließlich verrät sie die Preisspanne und Reichweitenabhängigkeit von bezahltem Content auf Instagram und kratzt so an der gepflegten Illusion einer authentischen und unbeeinflussten Blogosphere.