Mit diesen 8 Tricks sehen Sie auf Fotos immer schlank aus

Schmale Oberarme auf Fotos

Wie oft sehen Sie Fotos, auf denen Influencer oder Stars ihre Arme eng anliegend am Körper haben? Selten, nicht wahr? Der Grund hierfür ist, dass diese Pose schnell gequetscht aussehen kann und gerade bei ärmelloser Kleidung ein paar Kilos zu viel an die Arme zaubert. Stellen Sie einen oder beide Arme locker in die Hüfte. Wer mehr mag, kann hierbei die Schulter(n) auch nach vorne drücken und schummelt sich somit auch am Oberkörper 1-2 Kilo schlanker!