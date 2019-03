Mit diesen 3 Schritten erkennen Sie den perfekten Kaffee

1. Schauen: die Crema

Alle reden von ihr, doch was macht die perfekte Crema denn nun aus?

Wenn die Schaumschicht auf Ihrem Kaffee schön glatt und gleichmäßig aussieht und aus vielen kleinen Schaumblasen besteht, ist das ein gutes Zeichen.

Große Blasen? Dann wurde Ihr Kaffee zu schnell aufgebrüht. In der Ruhe liegt die Kraft!

Allerdings ist zu viel Ruhe auch nicht gut, denn wenn die Blasen sehr dicht sind, wurde der Kaffee wahrscheinlich zu langsam aufgebrüht und dabei verbrannt.

2. Riechen: die Aromen

Nase über die Tasse und tiiief einatmen. Ach, herrlich, oder? Doch was genau können Sie riechen? Nehmen Sie den Duft ganz bewusst wahr. Danach einmal umrühren, kurz durchatmen und einen erneuten Atemzug direkt über der Tasse genießen. Die Aromen sollten in Ihrer Nase kitzeln! Gefällt Ihnen, was Sie riechen? Oder wird es unangenehm? Riechen Sie Aromen wie Zitrone, Schokolade oder Nuss? Oder haben Sie andere Assoziationen? Geruchs- und Geschmackssinn hängen eng miteinander zusammen. (Deshalb hält man sich die Nase zu, wenn man bittere Medizin schlucken muss!) So können Sie schon in diesem 2. Schritt sehr konkret sagen, ob Ihnen die Kaffeesorte gefällt.