Mit diesen 10 Tipps vermeiden Sie Shopping-Fehlkäufe

Zwicken beachten

Man kann es nicht oft genug sagen: Wenn ein Schuh im Laden schon drückt, weg damit. Sonst wirst du immer andere Modelle aus dem Schrank bevorzugen, egal, wie schön die neuen sind. Bei geschlossenen Schuhen sollte im Stehen ein Fingerbreit Platz zwischen Leder und Zehen sein. Nur wenn der Schuh passt und am eigenen Fuß wirklich gefällt: eintüten!

Marleen Kehbein, Marketing-Profi bei Tamaris

Keine Spannung zulassen

Wenn Sie einen Anzug oder ein Kostüm kaufen, unbedingt auf eine optimale Passform achten. Die obere Ärmelnaht schließt am besten bündig mit der Schulter ab, und der Ärmel endet am Handgelenk. Wenn Sie beim Anprobieren die Arme verschränkst, darf es am Rücken nicht spannen. Auch die eigenen Körpermaße und Proportionen spielen eine Rolle. Kleine Frauen verschwinden eher in Oversize-Modellen, kurze Blazer können an großen Frauen wie "rausgewachsen“ wirken. Und falls Sie sich verkleidet vorkommen? Weg damit.

Richard Gihr, Designer bei Marc Cain

Den Stoff genau prüfen

Vor allem, wenn Sie die richtige Jeansgröße finden wollen. Bei leichteren bis mittelschweren Denims gibt die Jeans dort, wo sie eng am Körper anliegt, noch etwa eine halbe Größe nach. Hat Denim einen Stretchanteil, leiert sie aber nicht aus. In dem Fall die "echte“ Größe wählen. Und: Ab einem Stoffgewicht von 14 oz gilt eine Jeans als schwer und bleibt ebenfalls so, wie sie im Laden sitzt.

Offizielles Statement von Levi´s

Der Extratipp für Hohe Hacken

Ich lebe auf High Heels und werde oft gefragt, wie ich das schaffe. Mein Trick: die Richtigen leisten. Ich habe drei Modehäuser gefunden, deren Schuhe sich ideal an meinen Fuß schmiegen. Da das Ganze individuell ist: einfach mal Labels durchprobieren und dem besten Match treu bleiben.

Lara Gonschorowski, COSMO-Chefredakteurin