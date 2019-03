6.Pflegen Sie Ihre Kleidung

Ganz ehrlich, fehlende Knöpfe, lose Fäden und abgewetzte Schuhe verraten auf den ersten Blick, wie erschwinglich Ihr Ensemble war. Schließlich würden Sie Ihre Gucci-Pumps niemals in dieser Weise niemals verwahrlosen lassen und würden den fehlenden Knopf an Ihrer Victoria-Beckham-Bluse sofort wieder annähen. Also behandeln Sie auch günstigere Kleidungsstücke mit Sorgfalt und Liebe, dann machen Sie auch möglichst lange mehr her als sie tatsächlich wert sind.

7.Vermeiden Sie Stretch

Sie sind auf der Suche nach erschwinglichen Jeans, die hochwertig aussehen? Dann sind Jeggins & Co. ein absolutes No-go. Investieren Sie stattdessen lieber in ein klassisches Modell mit geradem Bein oder im Mom-Style und vermeiden Sie Modelle, die zu trendy sind oder einen hohen Anteil an Polyester und Co. haben und dadurch billig wirken. Dunkles Denim wirkt immer hochwertig, allerdings nur, wenn sie nicht zu schnell ausbleichen.

8.Tragen Sie dezenten Schmuck

Wenn Sie Modeschmuck aus unechten Materialien tragen wollen, gern. Allerdings dann bitte in dezenter Ausführung. Denn - ganz ehrlich - zu viel Bling Bling hat zwangsläufig einen kitschigen und billigen Touch. Also lieber so schlicht und unauffällig wie möglich, dann fällt es auch nicht auf, dass sie unechten Schmuck tragen.

9.Achten Sie auf die Form der Handtasche

Beim Kauf einer günstigeren Handtasche sollten Sie darauf achten, dass das Modell eine strukturierte Form hat und diese auch möglichst lange behält. Entscheiden Sie sich also lieber für eine hübsche Saddle Bag oder eine Henkeltasche statt für einen übergroßen Shopper oder eine knautische Beuteltasche.

10. Finger weg von Designer-Imitationen

Sie wollen ein stilvolles Outfit? Dann vermeiden Sie bitte unbedingt Designer-Fakes. Denn selbst wenn das eine oder andere Imitat noch so gut gemacht ist, der Kennerblick wird es immer entlarven. Also Finger weg von günstigen Designer-Kopien. Lassen Sie sich auf subtilere Weise von Catwalk-Trends inspirieren.