Mit diesem Trick sitzt der BH perfekt!

Wir haben Marlies Dekkers einmal gefragt, wie man denn wirklich (und zwar ganz von alleine), den perfekten BH finden kann:

Marlies Dekkers: Zunächst müssen Sie sich die untere Seite der Büste anschauen. Sie darf nicht zu weit sein, ansonsten rutscht der gesamte BH den ganzen Tag auf und ab. Das wäre fatal, denn wir wollen schließlich gegen die Schwerkraft arbeiten. Ansonsten bekommen Sie einen hängenden Busen anstelle der tollen Silhouette, die Sie eigentlich wollen!

Auch der Sitz des BH-Bügels ist wichtig. Dieser sollte Ihren Brustkorb voll und ganz umschließen und berühren. Der Bügel sollte genau dort enden, wo Ihre Brust auf der einen Seite des Körpers aufhört. Wenn der Bügel etwas auf der Brust aufliegt oder darüber, so kann es einen sogenannten „side boob“ verursachen. Im schlimmen Fall kann der Bügel sogar brechen. Übrigens merken Sie, dass der BH zu groß ist, wenn Sie den Bügel unter Ihrer Achsel spüren.

Zuletzt gilt noch: Kontrollieren Sie die Träger. Wenn Sie zu locker sind, dann haben Sie an der Oberseite Ihres BHs noch Luft, was zu einem geringeren Support führt. In diesem Fall verkürzen Sie die Träger ein wenig.

Mit diesem Trick erzielen Sie übrigens den perfekten Sitz Ihres BHs: